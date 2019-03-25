taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68895
Euro
6.43085
Altın
1311.63
Borsa
99835.31
Gram Altın
239.839

İngiliz gazetesi: May'i devirmeye çalışıyorlar

İngiliz Sunday Times gazetesi, bir grup kabine üyesinin Brexit sürecinde başarısız olan Theresa May'i başbakanlık koltuğundan indirmeyi ve geçici hükümet başkanı atamayı planladıklarını yazdı.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 02:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
İngiliz gazetesi: May'i devirmeye çalışıyorlar

İngiliz Muhafazakar Parti çizgisindeki Sunday Times gazetesi, hükümete yakın çevrelerine dayanarak aktardığı habere göre bir grup kabine üyesi, Brexit sürecini kötü yönettiğini düşündükleri İngiltere Başbakanı Theresa May'e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

Habere göre isminin açıklanmasını istemeyen en az 11 kabine üyesi bakan, mevcut başbakanın istifasını istediklerini ve yarın yapılacak olan kabine toplantısında May'den bunu talep etmeyi planladıklarını, aksi halde bakanlık görevlerinden toplu halde istifa ile tehdit edeceklerini ifade etti.

İngiliz gazetesi: May'i devirmeye çalışıyorlar

10 GÜNÜ KALDI

Söz konusu bakanlardan birinin, "Son yaklaştı. 10 gün içinde May gitmiş olacak" dediği aktarıldı.Daha önce İngiliz basını, istifa etmesi konusunda May'in üzerindeki baskının arttığını yazmıştı. Sunday Times ise, dünkü oturumda bakanların geçici hükümet başkanı adayını tartıştıklarını, bu gruptan en az 6 kişinin bu göreve Başbakan Yardımcısı David Lidington'ın gelmesini desteklediklerini belirtti.
Olası adayların arasında ayrıca Çevre Bakanı Michael Gove ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt gibi isimler de bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erzurum'a bahar gelmiyor

Erzurum'a bahar gelmiyor

20
Yunanlılardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanlılardan başörtülü öğrencilere tepki

9
Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

Erzincan'da zincirleme kaza: 11 yaralı

3
New York'ta İslamofobi'ye karşı protesto

New York'ta İslamofobi'ye karşı protesto

2
Bursa'da iki ev alev alev yandı

Bursa'da iki ev alev alev yandı

0
Kaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildi

Kaldırım çöktü park halindeki iş makinesi devrildi

0
Sigaradan yangın çıktı

Sigaradan yangın çıktı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir