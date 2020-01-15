İngiliz gazetesi: Süleymani'yi Esad sattı

3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani Amerika tarafından Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

İNGİLİZLER ESAD SATTI DEDİ

Bilinceği üzere Beşar Esad ile Hasan Ruhani'nin arası çok iyi olmakla birlikte, Suriye'de Esad'a karşı gelen sivil halka birlikte hareket ediyordu.





İngiliz The Independent Arabic'in Batı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İranlı komutan Süleymani, Suriyeli üst düzey bir yetkilinin sızdırdığı bilgiler sonucu ABD'nin hava saldırısına hedef oldu.

TEK ŞART: SURİYE'DE ÖLDÜRMEYİN

Süleymani'nin Suriye topraklarında gittiği yerlere ilişkin detayların yanı sıra sivil bir uçakla kendisi ve yanındakilerin seyahat bilgilerini ABD'ye sızdıran Suriyeli yetkili, uzun süreden beri Amerikalılarla iletişim halindeydi.

Esad rejimine bağlı üst düzey yetkili, Süleymani'nin Suriye topraklarında hedef alınmaması yönünde Amerikalılara şart koştu.