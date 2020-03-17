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İngiliz halkı, korona nedeniyle marketlere akın etti

İngiltere'de "İhtiyaç fazlası alışveriş yapmayın" uyarılarına rağmen, marketlerde uzun kuyruk oluştu.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 09:52..
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Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda...

İngiltere'de vaka sayısı 1.500'ü aşarken, 55 kişi hayatını kaybetti. Gelişmeler üzerine paniğe kapılan İngiliz halkı, stok yapmak için marketlere akın etti.

İNGİLTERE'DE MARKETLERE AKIN

İngiliz gıda perakendecileri, her ne kadar ihtiyaç fazlası alışverişten kaçınılması yönünde uyarsa da halk, marketlerde uzun kuyruk oluşturdu.

Gıda ve hijyen ürünlerinin kısa sürede tükendiği görüldü.

İngiltere'de market rafları korona nedeniyle boşaltıldı VİDEO

ABD VE YUNANİSTAN'DA DA DURUM AYNI

Benzer görüntüler ABD ve Yunanistan'da da kayda geçti.

Bu ülkelerde yaşayanlar, koronavirüs endişesiyle temizlik ve gıda ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. Market rafları boş kaldı.

İngiliz halkı, korona nedeniyle marketlere akın etti

İngiliz halkı, korona nedeniyle marketlere akın etti

İngiliz halkı, korona nedeniyle marketlere akın etti

İngiliz halkı, korona nedeniyle marketlere akın etti

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