İngiliz hemşire çocuklara verilen ağrı kesicileri çaldı

Newcastle upon Tyne kentindeki Royal Victoria Hastanesi’nde çalışan hemşire, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

HASTANE POLİSİNE DURUMU BİLDİRDİ

Yerel medyanın haberine göre, ilaç deposundaki ağrı kesicilerin zaman zaman azaldığı ve olması gerektiği gibi konsantre olmadığını fark eden diğer hemşireler, hastane polisine durumu bildirdi.

İLAÇ DEPOSUNA KAMERA YERLEŞTİRDİ

Bunun üzerine hastane polisi, ilaçların akibetini öğrenmek için ilaç deposuna kamera yerleştirdi.

İLAÇ ŞİŞELERİNİN İÇERİSİNE SU DOLDURDUĞUNU KABUL ETTİ

New Castle’da mahkeme karşısına çıkan 32 yaşındaki Howe, suçunu kabul etti. Hemşire yaklaşık bir yıl boyunca günde iki kez 50 mililitre ağrı kesici çaldığını, yakalanmaktan korktuğu için de boşalttığı ilaç şişelerinin içine su doldurduğunu söyledi.

120 SAAT SOSYAL HİZMET CEZASI

Mahkeme ise hemşireyi, en az 120 saat ücretsiz sosyal hizmet cezasına çarptırdı.