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İngiliz kadın 22'nci çocuğunu doğurdu

İngiltere’nin en kalabalık ailesi olan Radford’ların 22’inci çocukları dünyaya geldi. 45 yaşındaki anne, 10 saatlik doğum sancılarından sonra 12 dakikada kızını dünyaya getirdi.

DHA |
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İngiliz kadın 22'nci çocuğunu doğurdu

İngiltere’nin Lancashire kentinde yaşayan ve fırıncılık yapan Radford ailesinin 21 tane çocukları vardı.

45 yaşındaki anne Sue, 22’inci çocuğunu doğurarak ailesini genişletti.

12 DAKİKADA DOĞURDU

İlk çocuğunu 1989 yılında doğuran Sue Radford, ömrünün 800 haftasını hamile olarak geçirdi. Koronavirüs sebebiyle hastaneye gitmeye korktuğunu belirten Sue Radford, bebeğini tam olarak 12 dakikada doğurduğunu açıkladı.

İngiliz kadın 22'nci çocuğunu doğurdu

"BU SON BEBEĞİMİZ"

Aile, sürekli son bebeğimiz diyor ancak süper anne sürekli hamile kalıyor. 22'nci çocuğu da dünyaya gelen kadın, koronavirüs sebebiyle henüz nüfus kaydının yapılmadığını, kızının adının ‘Bonnie’ olduğunu söyledi.

İngiliz kadın 22'nci çocuğunu doğurdu

Ailenin haftalık mutfak giderinin 3 bin TL'yi bulduğu belirtildi.

İngiliz kadın 22'nci çocuğunu doğurdu

İngiliz kadın 22'nci çocuğunu doğurdu

İngiliz kadın 22'nci çocuğunu doğurdu

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