İngiliz kadın 22'nci çocuğunu doğurdu

Parazit ilacı Ivermectin, sağlık sisteminde en güvenli ve etkili ilaçlar arasında bulunmaktadır.

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Beşiktaş'ta yabancılar antrenman talebini geri çevirdi

Beşiktaş'ın saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından kabul görürken, yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre karşı olduğu öğrenildi.