İngiltere, Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı gazetecilere İstanbul seçimleriyle ilgili yapılan anketleri değerlendirdi.

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Rize Vali kaçak yapılarla ilgili vatandaşları uyardı

Doğu Karadeniz'de dere yatağına yapılan ev, otel gibi yapılar yıkılıyor ancak Vali Çeber, yeni kaçak yapıların olduğunu söyledi.