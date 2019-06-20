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İngiltere, Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak

İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 14:56..
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İngiltere, Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak

İngiltere, 2 Ekim tarihinden sonraki 3 ayda Suudi Arabistan'a, tarihi bir silah satışı gerçekleştirmişti.

Therasa May döneminde, Suudi Arabistan'a yaklaşık 11,5 milyon sterlinlik yani 89 milyon lira değerinde silah satılmıştı.

SİLAH SATIŞI YASALARA AYKIRI DENİLDİ

Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğu yönünde karar verdi.

SİLAH SATIŞLARI DÖNEMİ BİTTİ

Mahkeme, Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası insani hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini, "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Kararın ardından İngiltere'nin, Suudi Arabistan'a Yemen'de kullanmak üzere silah satışına yönelik verdiği bütün izinlerin askıya alınması bekleniyor.

İngiltere, Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak

İngiltere, Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak


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