İngiliz medyası: Brexit anlaşması Türkiye tuzağı gibi

Daily Telegraph, geçen hafta kabine toplantısında taslak anlaşma metnine itirazların geldiğini, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Türkiye'yi örnek göstererek metin üzerinde değişikliklerin yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.

O kabine toplantısından sonra Brexit Bakanı Dominic Raab ile Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey istifalarını vermişti.

"TÜRKİYE GİBİ AB POLİTİKALARINA BAĞIMLI KALACAĞIZ"

Habere göre, Hunt, mevcut anlaşma metninin, İngiltere'yi 'AB'nin bir uydusu' konumuna düşüreceğini ve Türkiye gibi süresiz biçimde AB'ye üye olmaksızın Brüksel'in politikalarına 'bağımlı kılacağını' söyledi.

Bu durumu Türkiye'nin 31 yıldır devam eden üyelik süreciyle oluşan Brüksel-Ankara ilişkilerine benzeten Dışişleri Bakanı'nın 'Türkiye tuzağı' nitelemesini yaptığı aktarıldı.

"BU HALİYLE ANLAŞMA GEÇMEZ"

Anlaşma konusunda diğer AB üyesi ülkelerle bir mutabakata varılsa dahi İngiltere parlamentosunun da onayını almak gerektiğini hatırlatan Hunt, mevcut haliyle anlaşmanın parlamentodan geçmesinin mümkün olmayacağı öngörüsünde bulundu.