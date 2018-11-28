İngiltere’nin Huddersfield kentinde okuluna giden Suriyeli bir çocuğun peşine İngiliz öğrenciler takıldı. Önce çocuğa laf atmaya başlayan İngilizler, daha sonra çocuğun üzerine saldırdı. Bir kolu sargıda olan çocuk ayakta kalmaya çalıştıysa da başarılı olamadı, İngiliz öğrenci tarafından yere yatırıldı.

İngiliz öğrencilerden Suriyeli mülteci çocuğa işkene ViDEO

İŞKENCE YÖNTEMİ

İngiliz çocuk yerde darbettiği Suriyeliye, CİA’nın uyguladığı işkence yöntemlerinden biri olan waterboarding’i uyguladı. Çocuğun yüzüne su döken İngiliz, işkence gerçekleştirdiği sırada oldukça mutlu ve bu durumdan keyif alıyor gibi görünüyordu.

Yüzüne su dökülen Suriyeli çocuk ise yerde yaşam mücadelesi vererek boğulmamaya çalıştı.

KİMSE YARDIM ETMEDİ

İngiliz çocuğun bu zorbalığına karşı çevredekilerin hiçbiri Suriyeli'ye yardım etmedi. Yardım etmek bir yana kavgayı bile ayırmaya çalışmadılar. Olayın ardından Suriyeli çocuk İngiliz'den kaçmayı başarırken, bir okulun bahçesinde yaşanan bu durum bile mültecilerin yaşam standartlarını gözler önüne seriyor.