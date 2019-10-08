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İngiliz özel kuvvetleri Suriye’yi terk ediyor

YPG üslerini boşaltan ABD kuvvetlerinin ardından, Batı’dan medet uman teröristlere bir darbe de İngiltere’den geldi. İngiliz basını, ülkenin özel kuvvetlerinin de Suriye’den çıkacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 14:23..
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İngiliz özel kuvvetleri Suriye’yi terk ediyor

Türkiye’nin, Fırat’ın doğusunda kalan bölgedeki terör güçlerini temizlemek ve bölgeyi güvenli hale getirmek için Suriye’ye gerçekleştireceği operasyonun uyandırdığı yankılar devam ediyor.

DESTEKÇİLER BİRER BİRER BÖLGEDEN ÇIKIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonu duyurmasının ardından, bölgede YPG’ye destek için bulunan birliklerini geri çekmeye başladığını açıklayan ABD’ye, şimdi de İngilizler katıldı.

The Times’ın duyurduğu haberde, Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi halinde, aktif görev için orada bulunan yüzlerce özel İngiliz kuvvetinin de bölgeyi terk etmeye başlayacağı belirtildi.

İngiliz özel kuvvetleri Suriye’yi terk ediyor

İngilizlerin bu hamlesiyle, ABD’nin bölgedeki YPG üslerini terk etmelerini tepkiyle karşılayarak “Bizi yüzüstü bıraktınız” çığlıkları atan terör unsurlarına bir darbe daha vurulmuş oldu.

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