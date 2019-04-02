İngiliz Parlamentosu dört Brexit teklifini daha reddetti

Geçtiğimiz hafta İngiltere Parlamentosu’nda üçüncü defa oylanmasına karşın kabul edilmeyen Başbakan Theresa May’in Brexit anlaşmasından sonra, Parlamento dört farklı Brexit alternatifini oyladı. Ancak hiçbir seçenek, oylamada kabul edilmedi.

276 OYLA REDDEDİLDİ

İngiltere’nin AB ile devamlı ve kapsamlı gümrük birliğini kapsayacak şekilde müzakere edilmesine ilişkin oylanan Gümrük Birliği önerisi, 273'e karşı 276 oyla reddedildi. İngiliz vatandaşlarının AB'de yaşama ve çalışma hakkına sahip olurken, aynı hakkın AB vatandaşları için de geçerli olacağını taahhüt eden ve Avrupa Ekonomik Bölgesi’ne katılım seçeneğini sunan Ortak Pazar önerisi de 261’e karşı 282 oyla reddedildi.

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin önerdiği, İngiltere Parlamentosu’nda oylanacak her türlü Brexit anlaşmasının, önce halk oylamasına sunulmasını öngören alternatif de 280’e karşı 292 oyla reddedildi.

Dördüncü alternatif ise İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini belirleyen 50’inci madde başvurusunun geri çekilmesi seçeneklerini belirtiyordu. Ancak, bu alternatif de 191’e karşı 292 oyla reddedildi.

AB'DEN 10 NİSAN'DA 'TOPLANALIM' ÇAĞRISI

Diğer yandan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise üye ülke liderlerini 10 Nisan'da zirve toplantısına çağırdı. Avrupa Birliği, Brexit anlaşmasının Parlamento'dan geçmemesi halinde, İngiltere'nin 12 Nisan'da birlikten ayrılması gerektiğini, ancak anlaşma Parlamento'dan geçerse Brexit'in 22 Mayıs'a kadar erteleneceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz cuma günü düzenlenen üçüncü oylamada, İngiltere Parlamentosu, ülkenin Brexit koşullarını düzenleyen anlaşmayı 286'ya karşı 344 oyla reddetmişti.