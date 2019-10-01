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İngiliz Parlamentosu önünde kendini yakmaya çalıştı

Park cezasına kızan adam, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı

AA | 01.10.2019 - 21:36..
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Görgü şahitlerinin ifadelerine göre, 20'li yaşlardaki siyahi bir kişi, Londra'daki parlamentonun araç girişi yapılan kapısının yakınlarında, bir kola şişesindeki sıvıyı üzerine döktü. Elinde çakmak da olan adama, polisler hızlı şekilde yangın söndürücüyle müdahale etti.

İngiliz Parlamentosu önünde kendini yakmaya çalıştı

DÖKTÜĞÜ BENZİNİ YAKAMADAN YAKALANDI

Parlamenter Huw Merriman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir adamın üzerine benzin gibi kokan bir sıvı döktüğünü gördüğünü belirtti.

Bir polis sözcüsü de bir adamın yanıcı olduğu sanılan bir sıvıyı üzerine döktüğü, olayda kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Sözcü, eylemin sebebinin siyasi olmadığı, olayın bir park cezasına tepkiden kaynaklandığını ifade etti.

Olay sırasında Parlamento Meydanı'nın bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatılırken, ismi açıklanmayan adam, elleri kelepçeli şekilde ambulansa bindirildi.

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