İngiltere’nin Plymouth kentinde gece vakti devriye gezen polis ekibi, dinozor kostümü giymiş bir kişinin peşine düştü.
ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI
Önlerinde koşan dinozorun videosunu çeken polislerin, oldukça eğlendiği görüldü. Polislerin Twitter’da yayınladıkları 'kovalamaca' videosu, şimdiden 30 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.
İngiliz polisi dinozor kovaladı ViDEO
Videoda otomobildeki polis ekibinin yolun ortasında koşan dinozoru takip ettiği, kovalamaca sırasında kendilerini gülmekten alıkoyamadıkları görülüyor.