taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6953
Euro
6.3736
Altın
1417.41
Borsa
101407.74
Gram Altın
259.555

İngiliz polisi dinozor kovaladı

İngiltere’de polis ekiplerinin dinozor kostümü giymiş bir kişiyi takip ettiği görüntüler, eğlenceli anlar yaşattı.

Detay Haber | 23.07.2019 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere’nin Plymouth kentinde gece vakti devriye gezen polis ekibi, dinozor kostümü giymiş bir kişinin peşine düştü.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Önlerinde koşan dinozorun videosunu çeken polislerin, oldukça eğlendiği görüldü. Polislerin Twitter’da yayınladıkları 'kovalamaca' videosu, şimdiden 30 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

İngiliz polisi dinozor kovaladı ViDEO

Videoda otomobildeki polis ekibinin yolun ortasında koşan dinozoru takip ettiği, kovalamaca sırasında kendilerini gülmekten alıkoyamadıkları görülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

126
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

102
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

253
Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

Edirne esnafını gurbetçiler sevindirdi

36
34 yıl önce Tamer Karadağlı

34 yıl önce Tamer Karadağlı

10
Serenay Sarıkaya'dan ev pozları

Serenay Sarıkaya'dan ev pozları

12
Filistinliler Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü

Filistinliler Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir