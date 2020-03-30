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İngiliz polisi, sosyal mesafeyi korumak için gölü boyadı

İngiltere'de polis, sosyal medya hesapları için fotoğraf çekmeye gelen kişileri durdurmak amacıyla, bir kasabadaki turistik 'mavi gölü' siyah boya ile doldurdu.

DHA | 30.03.2020 - 08:03..
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin bini geçmesi üzerine insanlara evde kal çağrısı yapılan İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde polis, birçok kişinin karantina kurallarını ihlal ettiğine dair ihbar aldı.

İngiliz polisi, sosyal mesafeyi korumak için gölü boyadı

TURİSTİK GÖLÜ SİYAHA BOYADILAR

Bunun üzerine ekipler, her yıl yüz binlerce turist çeken ve ülkenin Harpur Hill kasabasında bulunan ‘mavi gölü’, 'selfie' çekmeye gelenleri durdurmak için siyah boya ile doldurdu.

İngiliz polisi, sosyal mesafeyi korumak için gölü boyadı

"İLGİYİ AZALTMAK İÇİN SU BOYASI KULLANDIK"

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, insanların ‘mavi gölü’ ziyaret ettiklerine dair ihbar aldıklarını belirterek, "Fotoğraf çekmek için (mavi gölün) güzel bir yer olduğu konusunda şüphe yok. Ancak, bu yer tehlikelidir ve bu şekildeki toplanmalar hükümetin mevcut talimatlarına aykırıdır. Bunu göz önünde bulundurarak göle gittik ve gölün daha az çekici görünmesini sağlamak için su boyası kullandık" ifadelerini kullandı.

İngiliz polisi, sosyal mesafeyi korumak için gölü boyadı

İngiliz polisi, sosyal mesafeyi korumak için gölü boyadı

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