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İngiliz polisinden siyahi gence şiddet

İngiltere'de bir grup polisin, gözaltına almaya çalıştığı siyahi Müslüman gence uyguladığı şiddet büyük tepki çekti.

DHA | 11.03.2019 - 23:36..
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İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yer alan birmingham şehrinde meydana geldi. Gözaltına alınan siyahi Müslüman gencin arkadaşı tarafından kayda alınan görüntülerde, 1'i kadın beş polisin bir adamı gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Polislerden biri ise elindeki biber gazı spreyi kutusu ile tam 8 defa gencin kafasına vuruyor.

KAYDA ALINDIKLARINI GÖRÜNCE KAPIYI KAPATTILAR

Polis memuru bir yandan vururken; bir yandan da diğer meslektaşının da yardımıyla darbedilen gencin kollarını tutarak kendisini savunmasını önlüyor. Polis memurlarından biri olay sırasında kayda alındıklarını görünce hemen bulundukları odanın kapısını kapatıyor.

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