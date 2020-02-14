1 Sevgililer Günü’ne özel kardan sevgili Sivas'taki bir restoran çalışanları 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla el ele tutuşan kardan sevgili yaptı.

2 14 Şubat Dünya Öykü Günümüz kutlu olsun Edebiyatseverler için bugünün anlamı biraz daha büyük. Çünkü bugün sadece Sevgililer Günü değil, aynı zamanda Dünya Öykü Günü…

3 İngiliz rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı Londra'da düzenlenen müzik ödülleri töreninde konuşan İngiliz rapçi Slowthai, kendisini rahatsız ettiğini söylediği seyircilere saldırdı. Şarkıcı, seyircilere elindeki kadehi fırlattı

4 Unutulan iPhone parolası nasıl kaldırılır iPhone parolanızı unuttuysanız veya telefonunuzun etkisizleştirildiğini bildiren bir ileti aldıysanız ne yapmanız gerektiğini anlattık.

5 14 Şubat Dünya Öykü Günümüz kutlu olsun Edebiyatseverler için bugünün anlamı biraz daha büyük. Çünkü bugün sadece Sevgililer Günü değil, aynı zamanda Dünya Öykü Günü…

6 Pekcan: Hizmet ihracatında rekor kırdık bAKAN Pekcan "2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" açıklaması yaptı.