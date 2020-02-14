İngiliz rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı

NME Müzik Ödülleri töreninde "Yılın Kahramanı" ödülünü alan Slowthai, sahnede konuşma yaptığı sırada seyircilerin yüksek ses çıkardığını belirterek, rahatsız olduğunu söyledi ve elindeki mikrofonu seyircilerin bulunduğu alana attı.
KAVGA ÇIKTI
Seyirciler de yerden aldıkları mikrofonu ve ellerindeki yiyecekleri Slowthai'ye fırlattı.
İyice öfkelenen rapçi, ardından eline aldığı kadehteki içkiyi yere boşalttı ve kadehi seyircilere fırlattı.
Bununla da yetinmeyen Slowtha daha sonra sahneden indi ve seyirciler arasındaki bir kişiye saldırdı.
Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan İngiliz rapçi dışarıya çıkartıldı.