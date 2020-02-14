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İngiliz rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı

Londra'da düzenlenen müzik ödülleri töreninde konuşan İngiliz rapçi Slowthai, kendisini rahatsız ettiğini söylediği seyircilere saldırdı. Şarkıcı, seyircilere elindeki kadehi fırlattı

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 14:32..
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NME Müzik Ödülleri töreninde "Yılın Kahramanı" ödülünü alan Slowthai, sahnede konuşma yaptığı sırada seyircilerin yüksek ses çıkardığını belirterek, rahatsız olduğunu söyledi ve elindeki mikrofonu seyircilerin bulunduğu alana attı.

İngiliz rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı

KAVGA ÇIKTI

Seyirciler de yerden aldıkları mikrofonu ve ellerindeki yiyecekleri Slowthai'ye fırlattı.

İyice öfkelenen rapçi, ardından eline aldığı kadehteki içkiyi yere boşalttı ve kadehi seyircilere fırlattı.

İngiliz rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı

Bununla da yetinmeyen Slowtha daha sonra sahneden indi ve seyirciler arasındaki bir kişiye saldırdı.

Güvenlik görevlileri tarafından durdurulan İngiliz rapçi dışarıya çıkartıldı.

İngiliz rapçi tartıştığı seyirciye saldırdı İZLE

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