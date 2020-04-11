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İngiliz sağlıkçıların yarısının koruyucu ekipmanı yok

İngiltere'de sağlık sendikaları koruyucu ekipman eksikliği nedeni ile sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalanma riski altında olduğunu açıkladı.

İHA |
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İngiliz sağlıkçıların yarısının koruyucu ekipmanı yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'nın tamamına yayıldı.

Salgın İngiltere'de etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere sağlık sistemi salgın nedeniyle zor günler geçiyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) bağlı personellerin yetersiz koruyucu ekipman nedeni ile korona virüs riski altına bulunuyor, hükümet yetersiz ekipman nedeni ile eleştirilerin hedefi oldu

EKİPMANSIZ TEDAVİ EDİYORLAR

İngiliz Tıp Derneği (BMA), tarafından yapılan açıklamada Kuzey İngiltere’de bulunan Yorkshire bölgesi ve başkent Londra’da mevcut tıbbi malzemelerin yetersiz olduğunu aktarırken, doktorların koronavirüs hastalarını uygun koruyucu ekipman olmadan tedavi ettiğini açıkladı.

SAĞLIKÇILARIN YARISININ MASKESİ YOK

BMA, tarafından yapılan araştırmada İngiltere’de sağlık çalışanlarının yarısından fazlasının maske eksikliği yaşadığı veya maskelerinin bulunmadığını ortaya çıkarırken, BMA Konsey Başkanı Dr. Chaand Nagpauk, "Bu hastalığı tedavi etmek için eğitilen kişilerin uygun şekilde korunmamaları saçma. Büyük bir felaket ile karşı karşıyayız" dedi.

İngiliz sağlıkçıların yarısının koruyucu ekipmanı yok

"EKİPMAN VAR, LOJİSTİK SIKINTI YAŞIYORUZ"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yeterli ekipmanın bulunduğunu belirtirken, 761 milyon ekipmanın teslim edildiğini ancak lojistik konusunda sıkıntılar bulunduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı, "İhtiyacı olan her bir kişinin ihtiyaç duydukları koruma kitlerini aldığından emin olacağız" diye aktarırken, İngiltere’de korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 19 sağlık çalışanının ekipman sıkıntısı ile hayatlarını kaybetmelerinin bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

HEMŞİRELERİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Londra'da bulunan Northwick Park Hastanesi'nde hemşirelerin kendilerini korona virüsten korumak amacı ile çöp torbası giymeleri gündeme gelirken, koruyucu ekipman eksikliğinden dolayı çöp torbası giyen 3 hemşirenin korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

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