İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook için iflas alarmı

Dünyada bir şirket daha iflasın eşiğine geldi.

İngiliz medyası, ünlü seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasın eşiğinde olduğunu ileri sürerek Cook'un 210 milyon euro desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

GELECEK HAFTA İFLASINI AÇIKLAYACAK

Thomas Cook’un bugün hissedarlar ve alacaklılarla konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi. Şirketin beklenen mali desteği karşılayamaması durumunda gelecek hafta iflasının açıklanması bekleniyor.

YOLCULARIN GERİ DÖNEBİLMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu durumun yurt dışında bulunan yaklaşık 165 İngiliz yolcuyu etkileyeceği ifade edilirken, İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi’nin (CAA) yolcuların geri dönebilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

600 BİN YOLCUSU VAR

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook'un şu anda yurt dışında toplamda 600 bin Thomas Cook yolcusu bulunuyor.

YILDA 19 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERİYOR

Bünyesinde 9 bini İngiltere'de 22 bin çalışan bulunan şirket, 16 farklı ülkede yılda 19 milyon kişiye hizmet veriyor.