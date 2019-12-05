İngiliz sunucu Greta Thunberg'i ağır şekilde eleştirdi

İklim mücadelesiyle tüm dünyaya ilham veren 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’e öfke dolu eleştirilerde bulunan isimlere İngiliz sunucu Jeremy Clarkson eklendi.

"O DELİ VE TEHLİKELİ"

Otomobil programı ‘The Grand Tour’un son sezonunun tanıtımı için Avustralya’da bulunan 59 yaşındaki sunucu, “O deli ve tehlikeli ve aptallığıyla küçük çocukların uykusuz geceler geçirmesine yol açıyor. Bence okula geri dönmeli ve çenesini kapatmalı” dedi.

"HUYSUZ İSVEÇLİ"

Clarkson, birkaç gün önce İngiliz Independent gazetesine verdiği röportajda da Greta için ‘budala aptal’ yorumu yapmıştı. Greta’nın ‘çocukluğunun ve hayallerinin çalındığına’ dair ABD’deki İklim Zirvesi’nde yaptığı duygusal konuşmayı de eleştiren Clarkson, genç kızı “etrafta koşturup ‘hepimiz öleceğiz’ naraları atan huysuz İsveçli” diye nitelemişti.

Greta'nın çevreye daha az zarar veren seyahat tercihlerini de diline dolayan sunucu, "Yelkenliyle okyanus aşarak bir şey başarılamaz" dedi.

UZUN BİR SÜRE KÜRESEL ISINMAYA KARŞI ÇIKMIŞTI

Uzun bir süre küresel ısınmaya dair tüm bilimsel verilere karşı çıkan Jeremy Clarkson, Asya’nın güneydoğusunda yaptığı çekimlerin ardından fikrini değiştirdiğini söylemişti. ‘Top Gear’ adlı programıyla tanınan Jeremy Clarkson yapımcısıyla kavga etmesinin ardından 2015 yılında çalıştığı BBC’den kovulmuştu.