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İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca coştu

Marmaris'te İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

İHA | 08.10.2019 - 13:29..
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Tatil için Muğla Marmaris’e gelen İngiliz kadın, Turunç’ta eğlenmeye gitti.

Gün boyu bir restoranda alkol alan kadın, sarhoş olup kendinden geçti. Alkolün etkisiyle garip hareketler sergileyen İngiliz kadın, kendini bir anda sokağa atıp dans etmeye başladı.

TAKSİCİYE ÇATTI

Yarı çıplak vaziyette kendini yerden yere atan İngiliz kadının halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Alkollü turist bir ara yoldan geçen taksiyi durdurup, garip hareketler yapınca taksi şoförü aracı geri alarak durumdan kurtulmaya çalıştı.

İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca coştu VİDEO

KOVAYLA SU DÖKTÜ

Alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmeyen İngiliz turistin ayılması için esnaf kovayla başına su dökse de çılgın kadını frenleyemedi. Bir süre sonra dans etmekten yorgun düşen İngiliz kadın, otelinin yolunu tuttu.

İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca coştu

İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca coştu

İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca coştu

İngiliz turist alkolün dozunu kaçırınca coştu

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