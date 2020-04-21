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İngiliz uçağı tıbbi ekipman almak için İstanbul'a geldi

Askeri kargo uçağı, koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul’a indi.

İHA |
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İngiliz uçağı tıbbi ekipman almak için İstanbul'a geldi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok ülkenin sağlık ekipmanları konusundaki taleplerini geri çevirmeyen Türkiye; çok sayıda ülkeye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tonlarca tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Bu kapsamda virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İngiltere’ye de daha önce, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

İngiliz uçağı tıbbi ekipman almak için İstanbul'a geldi VİDEO

MALZEMELERİN YÜKLENMESİ BEKLENİYOR

Virüsle mücadelede dayanışma kapsamında bu kez İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul’a geldi.

Kargo uçağı, tıbbi sağlık malzemelerini almak üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Uçağın, havalimanında kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü.

Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere’ye gitmek için havalanacak.

İngiliz uçağı tıbbi ekipman almak için İstanbul'a geldi

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