İngiliz vekiller Avrupa Parlamentosu’na veda etti

İspanya'da tarım işçileri ve ülkenin kuzeydeki Bask ile Navarra bölgelerindeki işçi sendikaları greve gitti.

Pekin'de, yeni koronavirüs salgınının ürkütücü boyutlara ulaşması nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemlerine geçici olarak yasak getirildiği belirtildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "İdlib'ten 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası bir kriz yaratır." açıklamalarında bulundu.

İdlib'ten 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti

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Tahkim'den F.Bahçe ve Trabzonspor'a ret

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı için yaptığı itirazı esastan reddetti. Kurul ayrıca Trabzonspor'un Nwakaeme için yaptığı başvuruya da olumsuz cevap verdi.