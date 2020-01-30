İngiliz vekiller Avrupa Parlamentosu’na veda etti

Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin Avrupas Birliği’nden ayrılık koşullarını düzenleyen Brexit Anlaşması'nı geçtiğimiz gün resmen onayladı.
Brüksel'de yapılan Parlamento oylamasında, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması, 49 "hayır" oyuna karşın 621 "evet" oyuyla kabul edildi.
Böylelikle İngiltere'nin yarın, yani 31 Ocak'ta AB'den ayrılacağı da kesinleşti.
AĞLAYARAK VEDALAŞTILAR
Kararın resmi olarak onaylanmasının ardından Parlamento’da İngiltere’yi temsil eden Brexit Partisi üyeleri, bugün Brüksel’de bulunan ofislerini boşalttı.
AP'deki milletvekillerinin bazıları, "Her zaman birlikteyiz" yazılı atkılar takıp şarkı söyleyerek diğer parlamenterlerle vedalaştı.
BREXIT LİDERİ SEVİNCİNİ GİZLEMEDİ
Bazı milletvekilleri gözyaşlarını tutamazken, el ele tutuşup veda edenler, duygu dolu dakikalar yaşadı.
"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"
Aşırı sağcı Brexit Partisi lideri Nigel Farage da vedalaşma “kutlamalarından” geri kalmadı. Neşeyle ofisini toplarken görüntülenen Farage, sevinç gösterilerinde bulundu.
Genel oturumdaki Brexit oylaması sonrası objektiflere çoraplarını gösteren Farage, 20 yıllık hayalinin gerçek olduğunu söyledi.