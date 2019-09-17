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İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

İngiltere'den bir grup siyasetçi, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı ziyaret etti.Ziyarette İngiliz siyasetçiler, terör örgütü temsilcilerine destek sözü verdi.

AA | 17.09.2019 - 15:33..
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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinden siyasetçilerin yer aldığı 13 kişilik heyet, Kamışlı kentinde YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi.

Heyette bulunan siyasetçiler arasında, Muhafazakar Partiden milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle yer aldı.

DESTEK SÖZÜ

Heyet ile teröristler arasında yapılan görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'ya destek sözü verildiği öğrenildi.

İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

İşçi Partisi milletvekillerinden oluşan bir heyet, geçen sene de Kamışlı kentini ziyaret ederek YPG/PKK'lı teröristlerle görüşmüştü. İngiltere ayrıca geçen ay YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.

İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

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