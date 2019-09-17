İngiliz vekillerden YPG'ye ziyaret

Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti

1 İzmir'de inşaatı bitmeyen okul konteynerde eğitim veriyor Okul binaları tamamlanamayan öğrenciler, cami avlusuna kurulan konteynerlerde eğitim almaya başladı.

2 Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk taşınıyor Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği Suudi Arabistan Konsolosluğu taşınıyor.

3 'Palu Ailesi' davasının 3'üncü duruşması başladı 11 yıl önce Meryem Tanhal ve kızı Melike Tanhal’ın kaybolmasıyla ilgili başlatılan dava, görülmeye devam ediyor.

4 Zabıtanın müdahale ettiği yaşlı kadın için açıklama geldi Bursa Osmangazi'de zabıtanı 80 yaşındaki teyzenin domateslerini almasına gösterilen tepkiden sonra Belediye Başkanı 'Saat 13'e kadar izinler var' açıklaması yaptı.

5 HDP'li Leyla Güven kendini savundu Savaş çığırtkanlığı yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, hedef tahtasında olduğunu söyledi.

6 Kapadokya müzeleri ziyaretçi rekoru kırdı Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini, bu yılın ocak-ağustos ayları arasında, daha önceki ziyaretlerin rekor seviyesi olan 2 milyon 522 bin 378 turist ziyaret etti.