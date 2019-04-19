taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8026
Euro
6.5324
Altın
1275.805
Borsa
96910.05
Gram Altın
238.247

İngiliz yazar Ruth Ware 22 Nisan’da Türkiye’de

İngiliz Edebiyatı’nda “Modern Agatha Christie” olarak lanse edilen Ruth Ware, İTEF’in konuğu olarak İstanbul’a geliyor…

Özel İçerik | 19.04.2019 - 16:01..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

ruth ware

Evet, siz hayranı mısınız bilmiyorum; ama eğer bir Agatha Christie hayranıysanız, Ruth Ware’ye de olmalısınız. Çünkü kendisi “Modern Agatha Christie” olarak anılıyor. Ware, 22 Nisan’da İTEF 2019, İSTANBUL Uluslararası Edebiyat Festivali için ülkemize gelen yabancı yazarlardan. Türkiye’de basılan üçüncü kitabı “Yalan Oyunu” (İthaki Yayınlar) ise, bugün raflardaki yerini aldı…

Daha önce “10 Numaralı Kamara” (İthaki Yayınları) ve “Kapkaranlık Ormanda” (Yabancı Yayınları) ile New York Times çoksatan yazarı olan Ware, okuruyla buluşuyor…

İngiliz yazar Ruth Ware 22 Nisan’da Türkiye’de

(Ruth Ware)

FESTİVAL ETKİNLİK PLANI

Ware, 11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında, 22 Nisan, saat 19.00’da, İstanbul - Kadıköy Penguen Kitabevi’nde, moderatör Yankı Enki’nin sunumuyla okurlarıyla buluşacak.

Festival kapsamında biz okurlarına; son yıllarda rolü ve önemi artan kadın kahramanlardan, kendi romanlarında daima gerilimin merkezinde olan kadınlardan, kurban ve suçlu olmak arasındaki ilişkiden, kadının toplumdaki konumunun polisiye ve gerilim edebiyatına nasıl yansıdığından bahsedecek. Ware, polisiye ve gerilim edebiyatının popüler kültürde de giderek daha fazla egemen olmaya başlayan kadın öykülerine nasıl bir katkıda bulunduğunu da yorumlayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İngiliz yazar Ruth Ware 22 Nisan’da Türkiye’de

Yalan Oyunu

Ruth Ware

İthaki Yay.

S.: 424

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

Ekrem İmamoğlu’ndan ilk genelge: Tüm verileri kopyalayın

841
FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

FOX'ta montaj mazbata ekrana geldi

175
Özgül Özkan Yavuz'a yeni görev

Özgül Özkan Yavuz'a yeni görev

351
New York Times'ın yerel seçim analizi

New York Times'ın yerel seçim analizi

159
İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

İlber Ortaylı'nın Şeyma Subaşı kahkahası

53
İmamoğlu'nun musakka mı antrikot mu videosunun arka planı

İmamoğlu'nun musakka mı antrikot mu videosunun arka planı

219
Erdoğan ve İmamoğlu cenaze töreninde karşılaştı

Erdoğan ve İmamoğlu cenaze töreninde karşılaştı

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir