İngiliz yazar Ruth Ware 22 Nisan’da Türkiye’de

Evet, siz hayranı mısınız bilmiyorum; ama eğer bir Agatha Christie hayranıysanız, Ruth Ware’ye de olmalısınız. Çünkü kendisi “Modern Agatha Christie” olarak anılıyor. Ware, 22 Nisan’da İTEF 2019, İSTANBUL Uluslararası Edebiyat Festivali için ülkemize gelen yabancı yazarlardan. Türkiye’de basılan üçüncü kitabı “Yalan Oyunu” (İthaki Yayınlar) ise, bugün raflardaki yerini aldı…

Daha önce “10 Numaralı Kamara” (İthaki Yayınları) ve “Kapkaranlık Ormanda” (Yabancı Yayınları) ile New York Times çoksatan yazarı olan Ware, okuruyla buluşuyor…

(Ruth Ware)

FESTİVAL ETKİNLİK PLANI

Ware, 11. İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında, 22 Nisan, saat 19.00’da, İstanbul - Kadıköy Penguen Kitabevi’nde, moderatör Yankı Enki’nin sunumuyla okurlarıyla buluşacak.

Festival kapsamında biz okurlarına; son yıllarda rolü ve önemi artan kadın kahramanlardan, kendi romanlarında daima gerilimin merkezinde olan kadınlardan, kurban ve suçlu olmak arasındaki ilişkiden, kadının toplumdaki konumunun polisiye ve gerilim edebiyatına nasıl yansıdığından bahsedecek. Ware, polisiye ve gerilim edebiyatının popüler kültürde de giderek daha fazla egemen olmaya başlayan kadın öykülerine nasıl bir katkıda bulunduğunu da yorumlayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yalan Oyunu

Ruth Ware

İthaki Yay.

S.: 424

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Damla Karakuş

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