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İngilizce öğrenemiyoruz

Türkiye, yapılan araştırmaya göre dünyada 88 ülke arasında kendisine 73'üncü sırada yer buldu. İsveç ve Hollanda ilk iki sırada yer aldı. İran, Venezuela, gibi ülkeler ise çok kötü kategorindeler.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 14:50..
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Türkiye, İngilizce dil eğitimi süresinde dünyanın en cömert ülkelerinden biri konumunda bulunurken, bir öğrenci, ilkokuldan itibaren 12 yıl boyunca bin saatten fazla İngilizce eğitimi alıyor.

YURT DIŞI AVANTAJI

Türkiye, genel İngilizce anlama ve konuşma becerisinde sınıfta kaldı. Gidilen kurslar ve tutulan özel öğretmenlerle bu fark biraz daha kapanıyor. İngilizce öğrenmek için en iyi adres yine yurt dışı olarak görünüyor.

İngilizce öğrenemiyoruz

İNGİLİZCE YETERLİLİK DÜZEYİ

Buna rağmen, uluslararası dil okullarından EF Education First tarafından ana dili İngilizce olmayan 88 ülke arasında gerçekleştirilen İngilizce yeterlilik sıralamasına göre, Türkiye 73'ünci sırada 'çok düşük yeterlilik' bandında yer aldığını açıkladı.

İngilizce öğrenemiyoruz

YAPAY ZEKA KATKISI

Yapılan bilgilendirmede; geleneksel öğretim metotlarının one-size-fits-all (her bireyi aynı kabul etmek ve aynı ders materyalini sunmak) yaklaşımı dil öğrenmenin önündeki engellerden biri olmaya devam edecek.

Öte yandan hızla gelişen yapay zeka teknolojileri eğitim süreçlerine de dahil olacak.

İngilizce öğrenemiyoruz

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