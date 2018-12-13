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İngilizler, Fırat'ın doğusuna operasyon istemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği, Fırat'ın doğusuna operasyon için Financial Times gazetesi, "Türkiye, ABD askerleriyle karşı karşıya gelebilir" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 20:25..
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İngilizler, Fırat'ın doğusuna operasyon istemiyor

Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine Fırat Kalkanı'yla başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı'yla devam eden operasyonlara, ilerleyen günlerde bir yenisi daha eklenecek.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı, Fırat'ın doğusunda bir operasyonun başlayacağını açıklamıştı.

İNGİLİZLER RAHATSIZ

Bu operasyonu sayfasına taşıyan İngiliz Financial Times gazetesinden Ayla Jean Yackley'in haberinde; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı ABD birlikleriyle birlikte savaşan Kürt militanlarını bölgeden çıkarmak için bir askeri operasyon hazırlığında olduğunu söyledi. Ki bu, kendi askerleriyle Amerikan askerlerinin karşı karşıya gelme riskini taşıyor." ifadeleri yer aldı.

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