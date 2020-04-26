İngilizler, güneşli havayı görünce dışarı akın etti

İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 813 artarak 20 bin 319'a yükseldi, vaka sayısı da 4 bin 913 artarak 148 bin 377'ye çıktı.

PARKLAR BAHÇELER DOLU

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçerken bazı kişilerin hükümetin sokağa çıkılmaması yönündeki tavsiyesine uymadığı görüldü.

Başkent Londra'nın Saint James Parkında güneşlenenlerin ve gezenlerin olduğu görüldü. Polis ekipleri ise devriye gezerek bu kişileri uyardı.

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