İngilizler korona nedeniyle Çin'den tazminat istiyor

İngiltere'de, Düşünce kuruluşu Henry Jackson Society için yapılan ankete göre, halkın yüzde 74'ü, Çin'in koronavirüsün yayılmasına izin verdiğini düşünüyor.

Halkın yüzde 71'i, bunun ispatlanması durumunda ise Çin hakkında tazminat davası açılması gerektiğini söylüyor.

ULUSLARARASI SORUŞTURMA TALEP EDİLİYOR

Anket, ayrıca halkın yüzde 80'inin Başbakan Boris Johnson'ın Çin'in salgın ilk ortaya çıktığında yaptıklarına ilişkin uluslararası bir soruşturma açılması için çaba göstermesini istediğini de ortaya koyuyor.

"350 MİLYAR STERLİN İSTENEBİLİR"

Henry Jackson Society konuya ilişkin açıklama yaparak, İngiliz hükümetinin koronavirüs nedeniyle tazminat davası açması durumunda Çin'den 350 milyar sterlin isteyebileceği belirtti.