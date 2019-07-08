İngilizler PKK'nın varlığını YPG'ye bağladı

Türkiye'nin sınırları içinde ve dışına aldığı önlemler sayesinde PKK'nın eylemlerinin azaldığını ve giderek küçüldüğünü söyleyen İngilizler, terör örgütünün yaşama şansını, YPG'nin varlığına bağladı.

Ülke medyasında çıkan raporda, PKK ile Türkiye arasında yürütülen barış ve çözüm görüşmelerinin bitmesinin ardından, Türkiye'nin PKK üzerindeki saldırılarının arttığını, daha fazla güvenlikçi yöntemlere başvurulduğunu, bu nedenle de hem Türkiye sınırları içerisinde, hemde sınır dışında, özellikle Irak'ta, PKK'nin savaş ve eylemselliklerinin azaldığını ve PKK'nın giderek küçüldüğü belirtildi.

"YPG SURİYE'DEKİ VARLIĞNI KORURSA PKK YAŞAR"

Raporunda, şayet YPG'nin Suriye'de ki varlığını korumaya devam etmesi ve Rojava'nın mevcut statüsünün bozulmaması halinde, PKK'nın yaşama şansının olduğunu, bu nedenle de PKK'nın kaderinin YPG ve Rojava'nın statüsüne bağlı olduğunu kaydetti.