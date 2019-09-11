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İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

Bir koleksiyonere ait 1943 tarihli İngiliz haritasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki 'Mavi Vatan' haritasına benzerliği, Yunan basınında gündem oldu.

Detay Haber | 11.09.2019 - 02:57..
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İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

Militaire.gr adlı internet sitesinde yer alan habere göre; söz konusu harita, Canellos Dondo'nun kişisel koleksiyonuna ait ve Vlachogiannio Veria Müzesi'nde sergileniyor.

"ERDOĞAN'IN MAVİ VATAN'I, İNGİLİZ HARİTASINDA"

Gösterdiği haritayı şu cümlelerle ifade ediyor:

“Kişisel koleksiyonuma ait olan 1943 İngiliz Askeri Haritası, Vlachogiannio Veria Müzesi'nde sergileniyor. Bu haritada, bir yandan İngilizler, en azından 1943'ten bu yana ortada Ege Denizi'ni ayırıyor, diğer yandan da Erdoğan'ın hayal ettiği 'mavi vatan' için tam olarak aynı haritayı inşa ediyor. Bu nedenle 1943’teki İngiliz askeri haritasının bölen çizgideki (DİKKAT) doğusundaki 'ASIATIC LAYER' ve 'EUROPEAN LAYER' ibarelerini gösteriyor. Kazara bir şey yok.”

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

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