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İngilizlerin en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye oldu

Avrupa dışındaki ülkelere yönelen İngiliz turistler Türkiye'de bu yıl rekor kırabilir.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 07:46..
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İngilizlerin en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye oldu

Yaz tatili yaklaşırken, İngiltere'de çoğu kişi tatil için seçimini ve rezervasyonunu yaptı. En fazla rezervasyon İspanya için yapılırken, ikinci tercih Türkiye oldu.

AVRUPA DIŞINDAKİ ÜLKELERE YÖNELDİLER

İngiliz BBC'nin haberine göre bu yıl İngiliz turistlerin yüzde 48'inin Avrupa dışındaki ülkelere yöneldi. Geçen yıl bu oran yüzde 38'in altındaydı. Bunun en önemli sebebi, İngiliz Sterlini'nin euro karşısında değer kaybetmiş olması.

CİDDİ BİR ARTIŞ VAR

Türkiye için ise geçen yıllardaki düşüşe oranla ciddi bir talep artışı olduğunu belirtiliyor.

İngilizlerin en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye oldu

HER ŞEY DAHİL CEZBEDİYOR

İngiliz turistlerin bu yaz çoğunlukla Avrupa dışında ve "her şey dahil" paketleri tercih ettiği belirtiliyor.

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