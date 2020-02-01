İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs yüzlerce kişinin canını aldı, binlerce kişi ise müşahade altında.

TÜRKİYE-İNGİLTERE FARKI

Türkiye, ambulansa çevirdiği askeri kargo uçağını Vuhan'a yolladı. Uçağın yolcuları özel kıyafetler ve maskeler takarak uçağa alındı. Sağlık Bakanlığı görevlilileri de özel kıyafetlerle yolcuları karşıladı.

İngiltere ise kendi vatandaşlarını ülkeye getirdiğinde otobüslerle hastaneye taşıdı. Yolcuların maske taktığı görülürken şoförlerin maske takmaması ise İngilizlerin tepkisini çekti.