taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

Ülkeler Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye ederken İngilizlerin koruma önlemlerini almaması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 10:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs yüzlerce kişinin canını aldı, binlerce kişi ise müşahade altında.

TÜRKİYE-İNGİLTERE FARKI

Türkiye, ambulansa çevirdiği askeri kargo uçağını Vuhan'a yolladı. Uçağın yolcuları özel kıyafetler ve maskeler takarak uçağa alındı. Sağlık Bakanlığı görevlilileri de özel kıyafetlerle yolcuları karşıladı.

İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

İngiltere ise kendi vatandaşlarını ülkeye getirdiğinde otobüslerle hastaneye taşıdı. Yolcuların maske taktığı görülürken şoförlerin maske takmaması ise İngilizlerin tepkisini çekti.

İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

İngilizlerin koronavirüs önlemi tepki çekti

İlginizi Çekebilir
Çinli bir adam, nehirdeki sütunları devirdi
Şansi eyaletinde çekilen video, bu kadarına da pes dedirtti.
THY’nin son uçakları İstanbul’a indi
Çin’de yaşanan korona virüsü nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirdiği tarifeli uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durduran Türk Hava Yolları'nın Çin’den kalkan son uçakları, İstanbul’a döndü.
Koca: 6 kişi dönmekten vazgeçti, 42 yolcu uçağa alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı." bilgisini verdi.
Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden Türk vatandaşları dahil aldığı 42 yolcuyla havalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da yeni depremler

Elazığ'da yeni depremler

90
Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

Türk vatandaşlarını alan uçak Çin'den yola çıktı

164
Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

Koronavirüsün vurduğu Çin'den kazanan tek ülke Türkiye

103
Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi

Pentagon, F35'lerin isabet oranını beğenmedi

66
Emre Mor Olympiakos'ta

Emre Mor Olympiakos'ta

60
ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

ABD, Irak'taki saldırılarda yaralı asker sayısını artırdı

45
Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

Macron: İngiltere'nin AB'den ayrılması bir şok

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir