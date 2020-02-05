İngiltere, 2035'te benzinli ve hibrit arabaları yasaklayacak

Son yıllarda gelişen elektrikli otomobil pazarı sayesinde benzinli ve hibrit otomobillere olan ilgi azalmaya başladı. Birçok ülke, hava kirliliğini azaltmak için elektrikli otomobilleri tercih etse de şu anda dünya genelinde milyonlarca benzinli ve hibrit araç bulunuyor.

İnigltere, hava kirliliğini ortadan kaldırmak için 2040 yılından itibaren benzinli ve hibrit araçların satışını tamamen yasaklamayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre ülkenin bu kararı 5 yıl erkene alındı.

2035'TE BENZİNLİ VE HİBRİT OTOMOBİL SATIŞLARI YASAKLANACAK

İngiltere ise tıpkı diğer ülkeler gibi tamamen elektrikli otomobillere geçme planını açıkladı. Buna göre, ülkedeki benzinli ve hibrit otomobillerin satışı 2035 yılından itibaren tamamen yasaklanacak.

Son yıllarda İngiltere'de elektrikli araç talebi artarken, hükümet geçtiğimiz yıl 3 milyon dolardan fazla para harcayarak ülke genelinde bin adet yeni şarj istasyonu faaliyete geçirdi.



Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve şehirler, 2015 yılında yaşanan Volkswagen emisyon skandalının ardından benzinli ve dizel araçlara yönelik çeşitli kuralları yürürlüğe soktu. Ayrıca Avrupa Birliği, oldukça sert karbondioksit yayma kurallarını uygulamaya başladı.

Paris, Madrid, Mexico City ve Atina gibi şehirler de 2025 yılına kadar şehir merkezlerinden benzinli ve dizel otomobilleri yasaklamayı planlıyor. Ayrıca Fransa, 2040 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışını tamamen yasaklamayı düşünüyor.

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