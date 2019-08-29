taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8206
Euro
6.4482
Altın
1540.51
Borsa
96616.04
Gram Altın
288.292

İngiltere, 5G altyapısı için Huawei kararını açıklayacak

İngiltere, ülkedeki 5G altyapısında Huawei'nin yer alıp almayacağı hakkındaki kararı gelecek aylarda verecek.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 11:45..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi casuslukla suçlayan ABD, diğer ülkeleri de uyararak şirkete güvenmemeleri gerektiğini açıklamıştı. Bunun üzerine harekete geçen İngiltere, ülkedeki 5G altyapısının kurulması için Huawei'ye daha temkinli yaklaşmaya başladı.

İngiltere, Huawei ekipmanlarının ülkedeki 5G ağlarında kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki kararı gelecek aylarda vermeye hazırlanıyor.

huawei

İngiltere'nin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Devlet Sekreteri olan Nicky Morgan, Huawei ile ilgili kararın gelecek aylarda alınacağına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

''İngiltere açısından Huawei ile ilgili en doğru kararı gelecek aylarda vermeyi düşünüyoruz. Vereceğimiz bu karar uzun vadeli olacağından, İngiltere'deki bütün ağları güvende tutacağından emin olmak istiyoruz.''

BAZI ÜLKELER YASAKLAMIŞTI

ABD'nin casusluk iddialarının ardından bazı ülkeler 5G ağları için Huawei ekipmanlarının kullanılmasını yasaklarken, bu ülkeler arasına İngiltere'nin eklenip eklenmeyeceği ise önümüzdeki aylarda belli olacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK tartışmasını değerlendirdi

328
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

184
Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

Zam sonrası memurların 2020-2021 maaşları

187
Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

186
Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

96
Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

73
38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir