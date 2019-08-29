İngiltere, 5G altyapısı için Huawei kararını açıklayacak

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi casuslukla suçlayan ABD, diğer ülkeleri de uyararak şirkete güvenmemeleri gerektiğini açıklamıştı. Bunun üzerine harekete geçen İngiltere, ülkedeki 5G altyapısının kurulması için Huawei'ye daha temkinli yaklaşmaya başladı.

İngiltere, Huawei ekipmanlarının ülkedeki 5G ağlarında kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki kararı gelecek aylarda vermeye hazırlanıyor.

İngiltere'nin Dijital, Kültür, Medya ve Spor Devlet Sekreteri olan Nicky Morgan, Huawei ile ilgili kararın gelecek aylarda alınacağına dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

''İngiltere açısından Huawei ile ilgili en doğru kararı gelecek aylarda vermeyi düşünüyoruz. Vereceğimiz bu karar uzun vadeli olacağından, İngiltere'deki bütün ağları güvende tutacağından emin olmak istiyoruz.''

BAZI ÜLKELER YASAKLAMIŞTI

ABD'nin casusluk iddialarının ardından bazı ülkeler 5G ağları için Huawei ekipmanlarının kullanılmasını yasaklarken, bu ülkeler arasına İngiltere'nin eklenip eklenmeyeceği ise önümüzdeki aylarda belli olacak.

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