İngiltere ABD'den bomba imha robotu aldı

İngiltere Savunma Bakanlığı, son teknoloji robotların, tehlikeli görevlerde insan hayatını tehlikeye atmamak ve güvenliği sağlamak için kullanılacağını belirtti.

YÜKSEK BECERİ VE HASSASİYET

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; aynı zamanda, yeni nesil bomba imha robotlarının, diğer robotların aksine basit mekanik bir koldan ziyade gelişmiş bir dokunma duyusu ile donatıldığı ve ileri teknoloji HD kamerası sayesinde robotların, bomba imha uzmanlarının ihtiyaç duyduğu yüksek bir el becerisine ve dokunma hassasiyetine sahip olduğu bilgisi yer aldı.

İngiltere ve ABD'de yapılan sekiz haftalık testte birçok askeri görevi ve el becerisi görevini başarıyla tamamlayan Harris T7 modeli dört robot, bomba imha uzmanlarına (EOD) emsali görülmemiş düzeyde bir hareketlilik ve el becerisi sağlayan son teknolojiden yararlanıyor.

Ayrıca İngiliz ordusu, ABD ile yaptığı 55 milyon sterlinlik (yaklaşık 70 milyon dolar) askeri sözleşme kapsamında, 56 bomba imha uzmanı robot alacağını duyurdu.