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İngiltere, ABD'nin suikastını savundu

Amerika'nın General Kasım Süleymani'yi öldürmesini haklı bulan İngiltere, suikastı meşru müdafaa saydı.

AA | 05.01.2020 - 15:25..
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ABD Savunma Bakanlığı, General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ ABD'NİN HAKKIYDI

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesini nefsi müdafaa diye nitelendirdi ve ABD'yi anladıklarını söyledi.

İngiltere, ABD'nin suikastını savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raa

ABD'NİN YAPTIĞI MEŞRU MÜDAFAA

Süleymani'nin İran Devrim Muhafızları içinde Kudüs gücünün komutanı olduğunun altını çizen Raab, "Bu, Devrim Muhafızları'nın bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir." diye konuştu.

İngiltere, ABD'nin suikastını savundu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson - ABD Başkanı Donald Trump

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