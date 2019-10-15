İngiltere, Ay'a dört ayaklı bir uzay aracı gönderecek

Küçük bir robot, çok yakında Ay'a iniş yaparak İngiltere'yi uzay yarışında etkili bir konuma getirebilir. Londra merkezli bir şirket olan Spacebit, İngiltere tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini ve Ay'a 4 ayaklı bir robot göndereceklerini açıkladı.

Spacebit kurucusu ve CEO’su Pavlo Tanasyuk, “Amacımız, oraya gitmek ve insanlığın keşfedebileceği neler var bunları görmek. Araç, karanlığa gidip sonsuza dek donmadan önce Ay’da 10 gün geçirecek.” ifadelerini kullandı.

AY'A GİDEN EN AKILLI ARAÇ OLACAK

Spacebit’e göre, 1.5 kilogram ağırlığında olan araç, bugüne kadar Ay'a giden en akıllı robot olacak. Dik yokuşlar, taşlı bölgeler ve zorlayıcı alanlar için de uygun olarak üretilen uzaya aracı, +130 ve -130 santigrat derece arasındaki zorlu hava koşullarına dayanabilecek.

İLK GÖREV 2021'DE

Spacebit'ten yapılan açıklamaya göre, uzay aracının ilk görevi 2021 yılında başlayacak ve fırlatma esnasında Amerikalı bir şirket olan Astrobotic'in ürettiği bir roket kullanılacak.

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