İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Yunan sahip çıktı

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, Çankırı'nın Kalfat köyünden olunca Yunanistan geri kalmadı, "Hemşehrimizdir" dedi.

Bundan tam 20 yıl önce Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Yunanistan'ın Güney Pilio kentinde yer alan Hortu kasabasından yazlık ev satın aldı. Baba Johnson, o bölgeyi çok sevdi ve kasaba sakinlerine göre sıklıkla ailesiyle birlikte burayı ziyaret edip, denizin ve yerel mutfağın tadını çıkardı.

Sonrasında aile ile birlikte bu geziler sıklaştı.

"YUNAN YEMEKLERİNİN HAYRANIDIR"

Ülkedeki favori restoranlardan birinin sahibi Nikoleta Koutlagka da Boris'in ailesine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koutlagka, İngiltere Başbakanı'nın en sevdiği yemeğin Spetzofai olduğunu söyledi ve Johnson'ın yemeklerinin hayranı olduğunu öne sürdü.

KORUMA OLMADAN GEZİYORMUŞ

Boris Johnson'a, Yunan medyasının da ilgisi arttı bu söylentiyle birlikte. Yerel bir gazete olan Magnesia'nın editörü Arşimet Kareklidis, İngiltere Başbakanı'nın kasabada yerel halktan biri gibi görüldüğünü söyledi. Karelidis'e göre Boris ve ailesi, bölgede hiçbir polis koruması olmadan gezdi.

YUNAN HALKI BORİS'İ BEKLİYOR

Pilio'nun sakinleri, Boris Johnson'ın Yunanistan'ın yerel festivalleri ve geleneksel Yunan müziğini çok sevdiğini dile getiriyor ve Johnson'ın yaz dönemini ülkelerinde geçirmelerini bekliyor.