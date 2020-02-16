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İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor

İngiltere'yi geçen hafta etkisi altına alan Ciara fırtınasının ardından şimdi de Dennis fırtınasına hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor. Ülke çapında birçok bölgede sele karşı uyarılar gündeme geldi.

AA | 16.02.2020 - 06:44..
  1. Haberler
  2. Avrupa
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Bazı bölgelerde bir aylık yağışın kısa bir sürede düşebileceği belirtilerek 145 asker ihtiyaç olan bölgelerde sele karşı barikat kurmaya yardım için görevlendirildi.

İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL

Hafta sonu boyunca yağmur için turuncu, rüzgar için de sarı renkli uyarılar geçerli olacak.

Kara, demir ve havayolları, aşırı sert hava koşullarından etkileniyor. 350'si Easy Jet'in olmak üzere çok sayıda uçuş iptal edildi.

İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor

BİR HAFTA SONRA YENİ FIRTINA

Yetkililer, toprak zaten suya doymuş olduğu için sel baskını riskinin bu hafta daha büyük olacağına dikkat çekiyor.

İngiltere çapında 200 bölgede sele karşı uyarı yapıldı.

Fırtınanın en etkili olacağı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 130 km'ye ulaşması, 120-140 mm de yağış düşmesi bekleniyor.

İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor

İngiltere'de geçen hafta sonu da Ciara fırtınası nedeniyle pekçok bölgede sel baskını olmuştu.

Geçen haftaki fırtınada 184 mm yağmur düşmüş, rüzgarın hızı 150 km'yi aşmış, 500 bin konutta elektrik kesintisi olmuştu.

İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor

BU SEFERKİ DAHA AĞIR HASAR VERECEK

Ancak yetkililer, geçen hafta da fırtınaya maruz kalan ülkede Dennis fırtınasının daha ağır hasara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor

İngiltere, bir haftada ikinci fırtınayı bekliyor

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