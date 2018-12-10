İngiltere Brexit sürecini tek taraflı iptal edebilir

1 Tarihin mistik havasında kitap okuma keyfi Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı içinde bulunan ve kitapçıya dönüştürülen mekana gelenlerin kimi kitap satın alıyor kimi de burada kitap okumanın keyfini yaşıyor.

2 Çevik kuvvete, protestoculara müdahale eğitimi Molotof kokteylleri, havai fişeklerin ve taşların kullanıldığı eğitimlerde gerçeğine uygun olarak eylemciler gözaltına alınıp müdahale edildi.

3 Bakan Kurum: Kentsel dönüşüm stratejimiz hazır Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye için kentsel dönüşümün önemine değindi ve kentsel dönüşüm stratejilerinin hazır olduğunu vurguladı.

4 İstanbul, Avrupa’da trafiğin en yoğun olduğu 4. kent İstanbul, Avrupa kentleri içinde trafik yoğunluğunun en fazla olduğu dördüncü kent oldu.

5 Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın başörtüsü mütalaasına tepki Danıştay savcısının skandal başörtüsü mütalaasını yorumlayan Bakan Gül, "İnsanların kafasındaki örtüyle uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir" dedi.

6 Bitkisel hayattan çıkan genç kız sınava girdi Sakarya’nın Pamukova ilçesinde geçirdiği kazada ağır yaralanan ve aylarca bitkisel hayatta kalan yaşındaki Beyzanur Altun, azmi ve dualarla tekrar hayata döndü.