İngiltere Brexit yüzünden 900 milyar dolar kaybetti

İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Liddington, ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile devam eden müzakerelerde, tartışmalı ''tedbir maddesi''yle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettiğini bildirdi.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan Liddington, "Brexit anlaşmasında yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettik." dedi.

BAĞIMSIZ HAKEMLİĞE GİTME İHTİMALİ

Hükümetin elde ettiği değişikliklere göre, AB'nin, İngiltere'yi ''tedbir maddesi''ni kullanarak müzakere sürecinde mahsur bırakmasının önüne geçileceğini belirten Liddington, AB'nin böyle bir niyetle hareket etmesi halinde, konunun bağımsız hakemliğe götürülmesi için zemin oluşacağını söyledi.

TOPLAM 900 MİLYAR DOLAR

Merkezi Londra'da bulunan düşünce kuruluşu New Financial'ın raporunda, İngiltere'deki bankaların, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) ile sonuçlanan AB referandumundan bu yana İngiltere'den, yaklaşık 800 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı belirtildi.

Raporda, İngiltere'deki varlık yönetim şirketlerinin ise bu zamana kadar Brexit nedeniyle ülkeden 65 milyar sterlin, sigorta şirketlerinin ise 35 milyar sterlin değerindeki varlığı AB ülkelerine taşıdığı ifade edildi.