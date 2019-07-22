İngiltere Dışişleri Bakanı: İran devlet korsanığı yapıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın Stena Impero adlı İngiliz bandıralı bir petrol tankerini alıkoymasıyla ilgili Avam Kamarasını bilgilendirdi.

"DENİZ KORUMA BİRLİĞİ" OLUŞTURULACAK

Hunt, "Bu önemli bölgede mürettebat ve kargoların güvenli bir şekilde geçişine destek vermek için Avrupa liderliğinde bir deniz koruma misyonunu bir araya getirmeye çalışacağız." dedi.

Son 48 saat içinde konuya ilişkin birkaç ülke ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Hunt, ayrıca ABD'nin bu bölgeye ilişkin teklifi konusunda da hafta sonuna doğru değerlendirme yapacaklarını söyledi.

"İRAN BÖYLE DEVAM EDERSE, KIYILARINDA DAHA ÇOK ASKER GÖRÜR"

Hunt, bu adımının ABD'nin İran'a yönelik "azami baskı politikasının" bir parçası olmadığını savundu.

Tahran'ı uyaran Hunt, "İran'ın bu tehlikeli yolda devam etmesi durumunda, kıyı şeritleri boyunca uzanan sularda daha büyük bir Batı askeri varlığı gibi bir bedeli kabul etmeleri gerekecek." ifadesini kullandı.

Hunt, seyrüsefer serbestisinin İngiltere ve müttefiklerinin her zaman savunacağı bir prensip olduğunu da kaydetti.