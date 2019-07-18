İngiltere, Facebook'un kripto parası Libra'yı inceleyecek

Son zamanlarda kripto para piyasası oldukça hareketlendi. Özellikle Bitcoin'e olan ilginin artması, bazı büyük şirketlerin de dikkatini çekti. Bu şirketler arasında dünyanın en popüler sosyal medya sitelerinden Facebook da bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz haftalarda kendi kripto para birimi Libra ve kripto para cüzdanı Calibra'yı tanıtmıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, ulusal ekonomi açısından uygun bir işleyiş içinde olması için Facebook’un çıkaracağı dijital para Libra’nın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde incelediklerini söyledi.

ÇEŞİTLİ SUÇLAR İÇİN KULLANILABİLİR

CNBC’ye konuşan Hammond, geniş çaplı bir proje olan Libra’nın nasıl kullanıldığı ile ilgili detayların proje başlamadan önce tam olarak anlaşılması gerektiğini belirtti. Hammond, “Libra eğer doğru bir şekilde kanunlarla düzenlenmezse, para aklama, terörizme finansal destek ve organize suçlar için yeni bir kanal haline gelebilir.” uyarısında bulundu.

İNGİLTERE LIBRA'YI ENGELLEMEYECEK

İngiltere’nin Libra ile ilişkili olmak istediğini belirten Hammond, projeyi durdurmayacak ya da ona sırt çevirmeyeceklerini kaydederek, “Libra ile bağlantılı olacağız ve diğer ülkelerle birlikte çalışarak bu para biriminin düzgün bir biçimde kanunlarla kontrol edilmesi için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.