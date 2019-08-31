İngiltere halkı, Boris Johnson'ın kararı için eylemde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, çarşamba günü Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun 9 Eylül-14 Ekim'de tatil edilmesini talep etmiş, Kraliçe de buna onay vermişti.

Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale gelmişti.

PARLAMENTO TATİLİNİ DUYAN HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Londra'da Başbakanlık ofisi "10 Numara" önünde toplanan on binlerce kişi, Johnson'ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme kararı almasını protesto etti.

İngiltere'de parlamentoyu tatil kararı protesto edildi

"BORİS JOHNSON UTAN"

Öğlen saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan göstericiler, "Boris Johnson utan" sloganıyla Başbakanlık önündeki Whitehall Caddesi'ni trafiğe kapattı. "Demokrasiyi savun, parlamentonun kapatılmasına diren", "Boris'i devir", "İngiliz halkı parlamentoyu seçti, Boris Johnson'ı seçmedi", "Brexit'i durdur, Boris'i durdur" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericilere, muhalefet partilerinden milletvekilleri de destek verdi.

MUHALEFET: ANAYASAL ZORBALIK

Muhalefet ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendiriyor. Bazı milletvekilleri Johnson'ın talebini, "parlamentoya darbe" diye nitelendirirken bazıları da genel kurul salonundan polis zoruyla çıkarılana kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı. Johnson'ın talebi, İngiltere ve İskoçya'da mahkemeye de taşındı. Aralarında eski başbakanlardan John Major'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum temsilcisinin, Johnson'ın kararına karşı açtığı ortak davalardan ikisinin gelecek hafta içinde görülmesi bekleniyor.