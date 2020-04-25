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İngiltere, İran'ın uydu fırlatmasına tepkili

İngiltere, İran'ın balistik füze teknolojisi kullanarak uzaya uydu fırlatmasının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına aykırı olduğunu belirtti.

AA |
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İngiltere, İran'ın uydu fırlatmasına tepkili

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "İran'ın balistik füze teknolojisi kullanarak uydu fırlattığına dair haberler, kaygı verici ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına aykırı." ifadesine yer verildi.

"İRAN, BALİSTİK FÜZE KULLANAMAZ"

BM'nin İran'ı, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olmasını sağlayacak şekilde balistik füzelerle ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamaya çağırdığı hatırlatılan açıklamada, Tahran'ın buna uymak zorunda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası ortaklarımızla birlikte, İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştıran ve bölgesel güvenliğe tehdit oluşturan balistik füze programıyla ilgili ciddi ve uzun zamandır devam eden endişelerimiz var." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere, İran'ın uydu fırlatmasına tepkili

"UYDU FAALİYETLERİNİN ARDINA GİZLENİYORLAR" İDDİASI

ABD, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu savunuyor.

İngiltere, İran'ın uydu fırlatmasına tepkili

İRAN'IN UYDU FIRLATMA DENEMELERİ

İran Devrim Muhafızları Ordusundan 22 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "Nur" adı verilen askeri uydunun "Kasıd" (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roketle sabah saatlerinde uzaya fırlatıldığı belirtilmişti.

Daha önceki denemeleri başarısız olan İran, son olarak 9 Şubat'ta "Zafer" adlı gözlem uydusunu uzaya fırlatmış ancak taşıyıcı roketin istenen hıza ulaşamaması nedeniyle uydunun yörüngeye yerleşemediği duyurulmuştu.

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