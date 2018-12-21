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İngiltere, Karadeniz'e bakanıyla savaş gemisi gönderdi

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ukrayna'nın Rusya karşısında tek başına olmadığını göstermek için Kraliyet Donanması'na ait bir gemiyi, Karadeniz'e gönderdiklerini söyledi.

AA | 21.12.2018 - 23:27..
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İngiltere, Karadeniz'e bakanıyla savaş gemisi gönderdi

Williamson, Ukraynalı mevkidaşı Stepan Poltorak ile Kraliyet Donanması'na ait HMS Echo'nun demirlediği belirtilen, Karadeniz kıyısındaki Odessa'da bir araya geldi.

Ukrayna'ya ait bir savaş gemisinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Williamson, Kiev'in, Rus düşmanlığıyla karşı karşıya kaldığı sürece Birleşik Krallık'ta sağlam bir ortağı olacağını belirtti.

İngiltere, Karadeniz'e bakanıyla savaş gemisi gönderdi

"KARADENİZ, RUSYA'YA AİT DEĞİL"

Rusya'yı eleştiren Williamson, "HMS Echo'nun burada olmasının sebebi, ilk olarak Ukrayna'yla olan dayanışmamızı ve Ukrayna'nın tek başına olmadığını göstermek. Aynı zamanda seyrüsefer serbestisi ve donanmaların Karadeniz'de faaliyet gösterme özgürlüğü çerçevesinde Odessa gibi limanlara gelme hakkımız olduğunu da gösteriyoruz. Karadeniz, Rusya'nın denizi değil, uluslararası bir deniz." diye konuştu.

İngiltere, Karadeniz'e bakanıyla savaş gemisi gönderdi

İngiltere, Karadeniz'e bakanıyla savaş gemisi gönderdi

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