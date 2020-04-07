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İngiltere: Koronavirüsün 5G'ye bağlanması saçmalık

İngiltere, koronavirüsün 5G ile ilişkilendirilmesinin tamamen saçma ve asılsız olduğunu söyledi.

Haber Merkezi |
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İngiltere: Koronavirüsün 5G'ye bağlanması saçmalık

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle on binlerce insan yaşamını yitirdi. Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G'yi sorumlu tutuyor.

Aslında salgının ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması bu tartışmayı alevlendirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor.

Koronavirüs denilen şeyin aslında radyasyon zehirlenmesi olduğunu ve bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia eden bazı insanlar, çeşitli araştırma makaleleri yayınlayarak bu iddialarını ispatlamaya çalışıyor.

5G

İNGİLTERE'DEKİ 5G İSTASYONLARI YAKILMIŞTI

İnternette yayılan komplo teorilerini ciddiye alan bazı insanlar, İngiltere'deki çok sayıda 5G istasyonunu ateşe verip, fiber optik kablo döşeyen işçilere saldırmıştı.

İngiltere'nin orta kesimindeki Birmingham ve kuzey İngiltere'deki Merseyside'da bulunan telekom direkleri ağır tahrip almış ve en çok ihtiyaç duyulan zamanda iletişim kesintiye uğramıştı.

Saldırı öyle bilinçsizce yapıldı ki; henüz 5G hizmeti bulunmayan İngiltere'nin en büyük telekom şirketi BT'nin bile istasyonları kundaklandı.

''SAÇMALIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL''

İngiltere Başbakan yardımcısı Michael Gove, ortaya atılan iddiaların saçmalıktan başka bir şey olmadığını söyledi.

5g

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi direktörü Stephen Powis, ''Ortaya atılan 5G iddiaları, hiçbir bilimsel kanıtı olmayan sahte haberler. Üstelik bu durum, ülkenin koronavirüse karşı mücadelesine ciddi zararlar veriyor.

Tahrip edilmeye çalışılan telekom istasyonları, aynı zamanda acil servislerimiz ve sağlık çalışanlarımız tarafından da kullanılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Her ne kadar 5G iddialarının arkasında somut bir kanıt bulunmasa da bu tartışmanın önümüzdeki haftalarda da sürmesi bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

İngiltere: Koronavirüsün 5G'ye bağlanması saçmalık

İngiltere: Koronavirüsün 5G'ye bağlanması saçmalık

İngiltere: Koronavirüsün 5G'ye bağlanması saçmalık

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