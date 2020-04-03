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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, daha önce 4 kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını, bu kez binlerce İngilizin kurban verdiği yeni tip koronavirüs nedeniyle yapacak.

AA |
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe'nin koronavirüs salgınına ilişkin bir video kaydı yaptığı ve bunun pazar günü akşam saatlerinde yayınlanacağı belirtildi. Salgın nedeniyle kocası Prens Philip ile Londra'daki Buckingham Sarayından 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe'nin ulusa sesleniş konuşmasında halka moral vermesi bekleniyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek

68 YIL BOYUNCA 4 KEZ HALKA SESLENDİ

Tahttaki 68 yılı boyunca sadece 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapan Kraliçe'nin pazar günkü konuşması bu açıdan önemli görülüyor. Kraliçe daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve son olarak da 2012'de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla İngilizlere seslenmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek

EN GENÇ KURBAN 13 YAŞINDAYDI

Bu arada, İngiltere'de koronavirüse yenik düşen 13 yaşındaki İsmail Muhammed Abdulvahab, toprağa verildi. İsmail'in 2 kardeşinde de koronavirüs belirtileri görüldüğü için annesi ve diğer 4 kardeşi, defin sırasında mezarlıkta bulunamadı. İzole edildiği hastane odasında 31 Mart'ta tek başına ölen çocuğun, ailesi olmadan defnedilmesi üzüntüye yol açtı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek

BİR GÜNDE 2 HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

36 yaşındaki hemşire Areema Nasreen'in ardından 39 yaşındaki Aimee O'Rouke de hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Hizmetleri Başhemşiresi Ruth May, ikisi de 3 çocuk annesi olan hemşirelerin ölümüyle ilgili olarak "Ailelerine, dostlarına ve meslektaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bizden birileriydiler. Daha fazlasının ölmesinden endişe ediyorum. Lütfen onlar için evde kalın." dedi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek

FUAR ALANINI HASTANEYE ÇEVİRDİLER

Öte yandan, başkent Londra'daki Excel fuar alanı geçici hastaneye dönüştürülerek kullanıma açıldı.

İlk günlerde solunum cihazıyla donatılmış 500 yataklık kapasite sağlayacak olan hastanede ileriki günlerde toplamda 4 bin yatak olacak.

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükselmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek

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