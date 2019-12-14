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İngiltere Kraliçesi için sosyal medya sorumlusu aranıyor

Kraliçe İkinci Elizabeth'in sosyal medya hesaplarını yönetip yönlendirecek, 350 bin lira maaş vadedilen bir editör aranıyor.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 02:30..
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LinkedIn sitesine verilen iş ilanında dijital teknoloji dünyasının uzmanları ilana başvurmaya davet ediliyor.

"KRALİÇE'Yİ SOSYAL MEDYADA DAHA İYİ TEMSİL EDECEK"

24 Aralık'a kadar başvurulabilecek olan iş, "Kraliçe'nin kamuoyu nezdinde ve dünya sahnesindeki görünürlüğünü sürdürmenin yeni yollarını bulmak için durmaksızın çalışmayı gerektiriyor."

İşin gerektirdiği nitelikler ise "Yaratıcı ve yenilikçi, kalem ustası ve iyi bir editör olmak, farklı gruplar, amaçlar ve formatlar için dijital içerik üretebilecek uzmanlık" diye tarif edilmiş.

İngiltere Kraliçesi için sosyal medya sorumlusu aranıyor

EKİBİN BAŞINDA OLACAK

Kraliçe'nin Sosyal Medya Sorumlusu tek başına çalışmayacak, sosyal medya platformlarında Kraliyet ailesinin imajını yansıtmakla görevli bir ekibin başına geçecek.

350 BİN LİRA MAAŞ

İlanda işe alınacak kişiye, tecrübesine bağlı olarak yılda brüt 45 bin ila 50 bin sterlin (350 bin ila 380 bin lira) arasında bir maaş teklif ediliyor.

Maaşa ek olarak işi alacak kişiye özel emeklilik primlerinin yüzde 15'inin ödenmesi, 33 gün yıllık izin ve bedava öğle yemeği de verilecek.

Ama ilanda "Yaptığınız işin en büyük ödülü, içeriklerinizin bütün dünyada paylaşılması olacak" deniyor.

Saray geçen ilkbaharda da bu kez Dijital İletişim Görevlisi diye tanımlanan bir iş için ilan vermişti.

Bu iş için yılda 30 bin sterlin maaş teklif edilmişti.

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