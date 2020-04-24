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İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi

Donanmada gerçekleştirilen barbekü partisi, ülkede tepkilere neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA |
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İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi

İngiltere'de Kraliyet Donanması’nın denizaltısı olan HMS Trenchan, iki ay boyunca denizde kaldıktan sonra Devonport Deniz Üssü’ne yanaştı.

Denizaltı komutanı, ‘evinize hoş geldiniz’ sloganıyla, gemiden ayrılmadan önce mürettebatına moral olması için müzikli bir barbekü partisi düzenledi.

SOSYAL MEDYAYA SIZDI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgından yakınları ölen kişiler, gemideki parti görüntülerinin sosyal medyaya sızmasının ardından olaya tepki gösterdi.

İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi ViDEO

BARBEKÜ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ALDI

Sosyal medyaya sızan görüntüler üzerine, İngiltere halkı sıkı sosyal izolasyon kuralları uygularken, donanmanın yaptığı barbekü partisine tepki gösterdi. Komutanın, eve dönmeden önce mürettebatını neşelendirmek için limanda partiye izin verdiğini söyleyen bir donanma subayı, “Komutan, ‘denizde uzun bir süre kaldıktan sonra mürettebatı neşelendirmeye yardımcı olacağını’ söyledi. Disko ve barbekü yapmamıza izin verdi.” dedi.

İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi

"YORUM YAPMAK UYGUNSUZ OLUR"

Su altında kendi kendilerine 2 ay boyunca sosyal izolasyon uygulamalarına rağmen, 150 mürettebata aynı şeyi iki hafta daha evde yapmaları gerektiği bilgisi verildi. Açılan soruşturma üzerine Kraliyet Donanması sözcüsü, “Soruşturma devam ediyor. Daha fazla yorum yapmak uygunsuz olur.” şeklinde açıklama yaptı.

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