İngiltere mahkemesinden Boris'e sevindirici haber

İngiltere'de Brexit yüzünden koltuğunu kaybeden Theresa May'in yerine en güçlü aday, Boris Johnson gözüküyordu.

Brexit'in baş propagandacılarından Boris Johnson, Muhafazakar Parti liderliği, dolayısıyla başbakanlık yarışının favorisi olarak, Yüksek Mahkeme'den müjde aldı.

Brexit referandumu kampanyası sırasında yalanlar söylediği kanıtlanan Johnson hakkında Londra'nın AB'ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığı yalanı yüzünden dava açılmasına izin veren alt mahkemenin kararını üst mahkeme bozdu.

"YENİ BİR ŞEY DEĞİL SİYASETÇİ YALAN SÖYLER"

Avukatlarının Johnson'ın verdiği sayının çelişki ve tartışmaya açık bir siyasi iddia olduğu savunmasını dikkate alan yüksek mahkeme yargıçları, siyasetçilerin düzmece açıklamalar yapmalarının'yeni bir şey olmaması gerekçesini sundu.

Yargıç Rafferty ile Yargıç Supperstone gerekçeyi şöyle açıkladı:

"Siyasi kampanya sırasında düzmece açıklamalar, yeni bir sorun değil ve parlamentonun güzünden kaçmış bulunmuyor. En azından 120 yıldır parlamento yasadışı uygulama olarak değerlendirdiği belli bazı düzmece kampanya açıklamalarını kontrol etmek için yasalar çıkarmıştır."